Программирование модуля комментариев для Joomla

Есть сайт на joomla, на котором прикручены компонент jcomments и возможность комменировать Вконтакте.

Сейчас это сделано так, что сверху идут комменты ВК, снизу уже комменты jcomments. И для каждого своя форма оставить комментарий

Нужно сделать, чтобы была одна форма комментариев.

При нажатие на форму оставить комментарий, должна идти проверка, авторизован ли юзер ВК, Facebook или на сайте. Если авторизован, то подставляются данные пользователя с соответствующей соцсети, если нет, то предлагается ввести имя.

Все комментарии идут одной лентной.

Пишите, пожалуйста, стоимость работы в заявке и опыт работы по программированию компонентов, плагинов и модулей для CMS

Спасибо)