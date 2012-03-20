Программирование модуля комментариев для Joomla

Веб-программированиеЗакрытнет заявок93 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на joomla, на котором прикручены компонент jcomments и возможность комменировать Вконтакте.

Сейчас это сделано так, что сверху идут комменты ВК, снизу уже комменты jcomments. И для каждого своя форма оставить комментарий

Нужно сделать, чтобы была одна форма комментариев.

При нажатие на форму оставить комментарий, должна идти проверка, авторизован ли юзер ВК, Facebook или на сайте. Если авторизован, то подставляются данные пользователя с соответствующей соцсети, если нет, то предлагается ввести имя.

Все комментарии идут одной лентной.

Пишите, пожалуйста, стоимость работы в заявке и опыт работы по программированию компонентов, плагинов и модулей для CMS

Спасибо)

Joomla
12 лет назад
sadogorod
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Отредактировать файл .htaccess в соответствии с ТЗ

    Требуется провести аудит файла .htaccess и внести правки в соответствии с ТЗ. Подробности в приложении. В заявке прошу указать Ваши финансовые пожелания. P.S.: не смотря на то, что по сути в данном проекте речь идёт о написании нескольких ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка и установка на Drupal

    Здравствуйте! Требуется специалист для верстки и установки на Drupal для создания проекта, который указан в файле. Обязательные требования к кандидату: В сервисе не менее 3 лет Должно быть портфолио, желательно отзывы. Пишите цену и сроки С Уважением, Николай!

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Форма обратной связи на Joomla 1.5

    $50

    Добрый день Уважаемые фрилансеры! Необходима форма обратной связи для joomla 1.5, точно такая же как на сайте http://www.nadezhda.ru/ в правом нижнем углу "Задать вопрос" Графы точно такие же (Имя, Телефон, email, Сообщение). также необходимо чтобы был выбор ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Бронирование мест

    Есть система он-лайн бронирования туристических путевок в пансионат. При подборе путевки можно выбрать Тип номера и Даты отдыха, система подберет первый попавшийся свободный в эти числа номер и забронирует его на эти даты. Необходимо сделать интерактивную ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для web-разработчика

    Здравствуйте! Господа требуется помошник штатным программерам, т.к. с объемом уже полностью не справляемся. В данный момент обязательно нужен опыт работы с joomla. Задача ниже. Оглашайте цены и сроки. Так же приветствуется опыт работы с umi cms, bitrix, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интеграция с 1С

    Необходимо в интернет магазине прикрутить возможность синхронизации данных между сайтом и обмен с 1С:Управление торговлей 8.х;. Админка самописная на php. Предложение только к тем, у кого имеется опыт подобного внедрния. Интересует примерная стоимость и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад