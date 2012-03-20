Программирование модуля комментариев для Joomla

Требуется провести аудит файла .htaccess и внести правки в соответствии с ТЗ. Подробности в приложении. В заявке прошу указать Ваши финансовые пожелания. P.S.: не смотря на то, что по сути в данном проекте речь идёт о написании нескольких ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на joomla, на котором прикручены компонент jcomments и возможность комменировать Вконтакте.
Сейчас это сделано так, что сверху идут комменты ВК, снизу уже комменты jcomments. И для каждого своя форма оставить комментарий
Нужно сделать, чтобы была одна форма комментариев.
При нажатие на форму оставить комментарий, должна идти проверка, авторизован ли юзер ВК, Facebook или на сайте. Если авторизован, то подставляются данные пользователя с соответствующей соцсети, если нет, то предлагается ввести имя.
Все комментарии идут одной лентной.
Пишите, пожалуйста, стоимость работы в заявке и опыт работы по программированию компонентов, плагинов и модулей для CMS
Спасибо)
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