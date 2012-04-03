Приложение для ВКонтакте

Веб-программированиеЗакрытнет заявок114 просмотров
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nebesniefonariki.by/test.html - нужно сделать приложением для вконтакта.

выбираем пользователей друзей в приложении из списка кому отправить и данные автоматически подставляются в приложение и рассылаются по доскам пользователей

12 лет назад
Polym
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад