Верстка нового дизайна и перенос на рабочий сайт

Нужен опытный верстальщик, желательно знакомый с CMS Drupal, так как может понадобиться незначительная доработка шаблонов (views), чтобы выводились необходимые классы для CSS.

От дизайнера получены psd-файлы.

Общий объем работы – 10 страниц с различным дизайном, из них 2 довольно навороченные, остальные попроще.

По срокам – желательно уложиться в пару недель на локальном хостинге (у меня Denver) и + неделю-две на перенос и тестирование на рабочем сайте.

P.S. Будет очень здорово, если после верстки можно будет с вами же продолжить работу над доп. модулями на этом же сайте. Это предполагает хорошее знание Drupal и PHP. Нужно будет сделать 3 модуля, расширяющих функционал сайта.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.