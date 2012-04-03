Верстка нового дизайна и перенос на рабочий сайт

Нужно создать веб сайт, который будет работать с ms sql server, пользователь задает параметры и ему на вебе выдаются данные, кот. берутся из таблиц ms sql server (не my sql). Прикрепил ворд (как выглядет веб интерфейс) и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный верстальщик, желательно знакомый с CMS Drupal, так как может понадобиться незначительная доработка шаблонов (views), чтобы выводились необходимые классы для CSS.
От дизайнера получены psd-файлы.
Общий объем работы – 10 страниц с различным дизайном, из них 2 довольно навороченные, остальные попроще.
По срокам – желательно уложиться в пару недель на локальном хостинге (у меня Denver) и + неделю-две на перенос и тестирование на рабочем сайте.
P.S. Будет очень здорово, если после верстки можно будет с вами же продолжить работу над доп. модулями на этом же сайте. Это предполагает хорошее знание Drupal и PHP. Нужно будет сделать 3 модуля, расширяющих функционал сайта.
Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.
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