Веб-сайт + БД

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки180 просмотров
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Нужно создать веб сайт, который будет работать с ms sql server,

пользователь задает параметры и ему на вебе выдаются данные, кот. берутся из таблиц ms sql server (не my sql).

Прикрепил ворд (как выглядет веб интерфейс) и эксель - где описаны все табл. и поля

12 лет назад
dimakz
38 летКанада
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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