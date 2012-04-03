Доработка проекта Drupal

здравствуйте. интересует следующее: есть сайт - www.ebaytoday.ru . там есть амазон и другие магазины, но на данный момент интересует ebay . что нужно сделать: 1. Импорт всех категорий с ebay . 2. Показать все продукты с ebay . 3. ...
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Добрый день, уважаемые фрилансеры.
В данный момент ищем web-программиста, который мог бы взяться за доработку проекта, который посвящен недвижимости. Сайт реализован на 90%, требуется довести его до ума. В последующем, нам так же потребуется разработка новых модулей и поддержка ресурса.
Хочу сразу предупредить, требуется только опытный программист, знающий CMS Drupal, т.к. проект большой и сложный.
Помимо знания самой CMS системы, вы должны знать:
HTML, CSS, XML, JavaScript, DHTML, jQuery, PHP, MySQL, уметь разбираться в чужом коде, понимать что такое архитектура, и шаблоны проектирования.
Нужен адекватный человек, умеющий скрупулезно выполнять все поставленные задачи, с чувством вкуса и меры. Отмазки «Нормально и так сойдет» не принимаются, я люблю, когда разработчик вкладывает душу.
Хочу сразу предупредить, проект может содержать много «говнокода», так что настраивайте себя на позитивный и тщательный настрой ;).
Работа сдельная, поэтапная, я готов платить хорошие деньги за хороший результат.
Желательно писать на почту, так я вас точно не потеряю. В письме укажите свои знания, навыки, опыт работы, портфолио из своих лучших работ.
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