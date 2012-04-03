Доработка модулей интернет-магазина на Битрикс

Сравнение отелей на сайте проекта Задача: 1. Сверстать шаблон для страницы вывода сравнения отелей. 2. Реализовать возможность добавления нескольких отелей для сравнения (до 4-х) 3. Вывести сравнение отелей из базы в сверстанный шаблон сравнения отелей. Исходные данные: 1. Дизайн страницы отеля ...
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Требуется веб программист, способный по ТЗ сделать доработку модулей Интернет-магазина. CMS Битрикс. Проект нужно сдать как можно скорее.
ТЗ сделаю. Доработки следующего плана: создать формы обратной связи настроить платежные системы, настроить поиск по категориям, сделать новый модуль корзины под наши нужды, убрать самописную метас вместе с нашим оптимизатором перевести все на битрикс и т.д.
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