Доработка модулей интернет-магазина на Битрикс

Требуется веб программист, способный по ТЗ сделать доработку модулей Интернет-магазина. CMS Битрикс. Проект нужно сдать как можно скорее.

ТЗ сделаю. Доработки следующего плана: создать формы обратной связи настроить платежные системы, настроить поиск по категориям, сделать новый модуль корзины под наши нужды, убрать самописную метас вместе с нашим оптимизатором перевести все на битрикс и т.д.

Сразу бросайте примеры ваших работ.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.