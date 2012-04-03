Разработка сервиса сравнения отелей

Добрый день, уважаемые фрилансеры. В данный момент ищем web-программиста, который мог бы взяться за доработку проекта, который посвящен недвижимости. Сайт реализован на 90%, требуется довести его до ума. В последующем, нам так же потребуется разработка новых ...
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Сравнение отелей на сайте проекта
Задача:
1. Сверстать шаблон для страницы вывода сравнения отелей.
2. Реализовать возможность добавления нескольких отелей для сравнения (до 4-х)
3. Вывести сравнение отелей из базы в сверстанный шаблон сравнения отелей.
Исходные данные:
1. Дизайн страницы отеля (для составления дизайна страницы вывода сравнения отелей)
2. Среда создания модуля - PHP.
3. База данных отелей - MySQL.
Отели сравниваются по их характеристикам (пример http://www.tophotels.ru/main/compare/836)
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