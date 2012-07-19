Сделать редизайн сайта

Здравствуйте.

Есть сайт syllainc(точка)com

Тот дизайн что есть сейчас не устраивает. Нужно подготовить сайт к тому что бы клиент уже зашел и понял что ему предлагают увидел цены за услуги, видео отзывы и тд. Смог пообщаться со службой поддержки в чате зарегистрироваться и т.д.

На сайте на данный момент не стоит движка - просто html и верстка на дивах.

Что нужно: Оставить тексты и прежнюю структуру сайта. Желательно не сильно изменять общую дизайнерскую концепцию сайта.

Нужно сделать грамотное меню, отзывы на главной странице - будут в виде видео роликов + текстовые.

Сделать таблицы для тарифов. Сделать онлайн чат со службой поддержки, можно юзать этот фришный: http://mibew.org/

А так же будет записано специальное видео с приветствием где девушка будет описывать наши услуги его надо как то тоже красиво встроить в дизайн. как тут примерно: http://www.micrositezdigital.co.uk

Жду так же ваших рекомендий как сделать дизайн сайта более ПРОДАВАЕМЫМ, что бы клиент зашел и ему понравился сайт.

Примеры конкурентов:

http://www.micrositezdigital.co.uk/ ОЧЕНЬ ХОРОШИ визуально

http://www.submitedge.com

http://www.blurbpoint.com

http://www.seoflicks.com

Есть еще много примеров.

Жду ваших предложений