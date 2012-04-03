Требуется одеть уже существующий блог на Wordpress.Шаблон конечного результата должен быть похож на этот http://honestlywtf.com,с другой "шапкой" и мелкими изменениями.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Java script который выполняет развертывание дерево категорий
хотелось бы чтобы при развертывании одной ветки
другая открытая до этого сворачивалась.
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