Дерево категорий

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки122 просмотра
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Java script который выполняет развертывание дерево категорий

хотелось бы чтобы при развертывании одной ветки

другая открытая до этого сворачивалась.

12 лет назад
criaton
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад