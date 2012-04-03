Видеоконференция {php + mysql}

Здравствуйте. Есть сайт syllainc(точка)com Тот дизайн что есть сейчас не устраивает. Нужно подготовить сайт к тому что бы клиент уже зашел и понял что ему предлагают увидел цены за услуги, видео отзывы и тд. Смог пообщаться со ...