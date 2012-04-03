Видеоконференция {php + mysql}

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка259 просмотров
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Видео конференция {сайт}

Сайт видео конференции

Реализация php + mysql

В конференции должно быть людей от 2 до 6можно больше,

Чат

PHPMySQL
12 лет назад
unimobkz
34 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад