Требуется одеть уже существующий блог на Wordpress.Шаблон конечного результата должен быть похож на этот http://honestlywtf.com,с другой "шапкой" и мелкими изменениями.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Нужен скрипт для генерации меню вида: http://mebel24.com/demo/demo.html
В БД храниться древовидная структура меню:
category_id
category_name
category_description
category_parent_id
category_sort
На выходе из таблицы нужно получить список вида:
Яблоки (главный раздел)
------
Сладкие (подраздел для Яблок)
Лимонка (подраздел для Сладкие)
Кислые (подраздел для Яблок)
Кандиль (подраздел для Кислые)
Смородина
--------
Красная
Черная
Больше глубины меню не будет, максимум так: Яблоки/Сладкие/Лимонки
Есть пример SQL-запроса который делает сортировку по разделам меню, т.е. формирует "родитель" и под ним "дети", но только до 1-го уровня, (т.е. Лимонка и Кандиль получить не может, нужно переделать запрос.)
select t1.description
from datatable t1, datatable t2
where t2.id=(case when t1.parent_id=0 then t1.id else t1.parent_id end)
order by t2.id, t1.parent_id;
Работу могу оплатить через PayPal. Код нужен для использования в CodeIgniter, поэтому можно применять его библиотеки, Table например.
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