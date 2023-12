Добрый день,

Нужен скрипт для генерации меню вида: http://mebel24.com/demo/demo.html

В БД храниться древовидная структура меню:

category_id

category_name

category_description

category_parent_id

category_sort

На выходе из таблицы нужно получить список вида:

Яблоки (главный раздел)

------

Сладкие (подраздел для Яблок)

Лимонка (подраздел для Сладкие)

Кислые (подраздел для Яблок)

Кандиль (подраздел для Кислые)

Смородина

--------

Красная

Черная

Больше глубины меню не будет, максимум так: Яблоки/Сладкие/Лимонки

Есть пример SQL-запроса который делает сортировку по разделам меню, т.е. формирует "родитель" и под ним "дети", но только до 1-го уровня, (т.е. Лимонка и Кандиль получить не может, нужно переделать запрос.)

select t1.description

from datatable t1, datatable t2

where t2.id=(case when t1.parent_id=0 then t1.id else t1.parent_id end)

order by t2.id, t1.parent_id;

Работу могу оплатить через PayPal. Код нужен для использования в CodeIgniter, поэтому можно применять его библиотеки, Table например.