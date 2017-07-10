Каталог компаний

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок180 просмотров
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Требуется сделать каталог организаций с отзывами. дизайн не важен, главное функциональность.

1. главная страница: на ней 3 варианта: поиск по городу - в поиске по городу список всех городов в которых есть добавленные организации. Поиск по названию(обычный поиск среди организаций) и поиск по услуге список услуг добавляется в админке.

2. карточка компании на ней стоит название рейтинг выставляемый пользователями, информация о компании предлагаемые услуги, фотографии, внизу страницы рекомендуемые компании, если они не выбраны просто некоторые компании с высоким рейтингом из этого города. кнопка добавить отзыв, добавить фото/все требует подтверждения модератора/

3.добавление отзыва. любой отзыв требует модерации в админке. отзыву можно ставить лайки. верифицированные отзывы идут в самом верху.

чтобы добавить отзыв нужен вариант залогиниться через соцсеть.

Форма добавления отзыва: 1. выбрать оценку по 5 бальной шкале, написать отзыв минимум 100 знаков, несколько вопросов на которые требуется ответ,  загрузка фото чека.

6 лет назад
grinb
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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