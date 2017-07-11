Доделать рабочий сайт- platinum.fit , макет прикреплен в джепег,( в psd макет тоже есть.) 1-адрес больше-.+владивосток.+ владивосток дописать на адрес в футер. 2.исправить надпись- "записаться на груповую тренировку,и с инструктором". 3.график занятий- жирный шрифт. 4.картинка с людьми больше . 5. ...
Спарсить товары интернет магазина и рапарсить несколько полей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Результат в csv либо xls
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