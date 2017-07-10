Web-дизайн и верстка сайта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка127 просмотров
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Есть существующий сайт proekt-vols.ru он был выполнен по принципу: быстро выполнить технический ввод в эксплуатацию с полным отсутствием дизайна (сайт сделан на вордпресе) 

В настоящий момент стоят задачи: 

1. Видоизменить «главную страницу» по файлу «ТЗ 09.07.17. pdf» (далее ТЗ). 

2. Выполнить отрисовку необходимых иконок (11 штук в первом слайдере), и в комплексе добавить на сайт элементы дизайна (кнопки меню, подвала, в портфолио),  (фоновые рисунки по направлению «телекоммуникации»), шрифты.  

3. Сверстать сайт с новым дизайном и всеми новыми разделами сайта и меню. 

4. Адаптировать нововведения в мобильной версии сайта. 

Дополнительные проблемы: 

В настоящий момент в обычной версии сайта при нажатии на картинку в портфолио для увеличения она залезает на меню (надо исправить). 

В настоящий момент в мобильной версии сайта при нажатии на картинку в портфолио для увеличения, а потом при попытке её увеличения вручную она ведет себя не правильно (исправить, принскрины прикладываю). 

Если дополнительные задачи слишком трудозатратны – то дать ответ как на 2 работы: 1 цена на основные задача, 2я цена на дополнительные задачи.

Верстка сайта
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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