Web-дизайн и верстка сайта

Есть существующий сайт proekt-vols.ru он был выполнен по принципу: быстро выполнить технический ввод в эксплуатацию с полным отсутствием дизайна (сайт сделан на вордпресе)

В настоящий момент стоят задачи:

1. Видоизменить «главную страницу» по файлу «ТЗ 09.07.17. pdf» (далее ТЗ).

2. Выполнить отрисовку необходимых иконок (11 штук в первом слайдере), и в комплексе добавить на сайт элементы дизайна (кнопки меню, подвала, в портфолио), (фоновые рисунки по направлению «телекоммуникации»), шрифты.

3. Сверстать сайт с новым дизайном и всеми новыми разделами сайта и меню.

4. Адаптировать нововведения в мобильной версии сайта.

Дополнительные проблемы:

В настоящий момент в обычной версии сайта при нажатии на картинку в портфолио для увеличения она залезает на меню (надо исправить).

В настоящий момент в мобильной версии сайта при нажатии на картинку в портфолио для увеличения, а потом при попытке её увеличения вручную она ведет себя не правильно (исправить, принскрины прикладываю).

Если дополнительные задачи слишком трудозатратны – то дать ответ как на 2 работы: 1 цена на основные задача, 2я цена на дополнительные задачи.