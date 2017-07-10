Всем доброго дня!

Требуется интеграция edostavka и интернет-магазина на wordpress. У этого сервиса есть много готовых модулей (http://www.edostavka.ru/clients/integrator.html), кроме wordpress. Поэтому очень желательно иметь опыт в данной интеграции.

Документацию можно скачать по ссылкам: http://www.edostavka.ru/website/edostavka/upload/custom/files/CDEK_integrator.zip (Для интеграции)

Пишите свои предложения по стоимости и срокам работы.