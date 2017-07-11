Копия лендинга

Нужно скопировать лендинг.

http://x9.ru/landing/5937d214cebb82.41574280?programId=30655#

Далее:

1. удалить все формы заказа

2. на их месте поставить кнопку, чтобы при нажатии на нее высвечивался номер телефона

3. поставить цель на открытие этой кнопки, чтобы в яндекс метрике считалось количество нажатий на кнопку

Если пункт3 нельзя реализовать, посоветуйте другое решение