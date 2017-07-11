Копия лендинга

Веб-программированиеЗавершен8 заявок179 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно скопировать лендинг.

http://x9.ru/landing/5937d214cebb82.41574280?programId=30655#

Далее:  

1. удалить все формы заказа 

2. на их месте поставить кнопку, чтобы при нажатии на нее высвечивался номер телефона

3. поставить цель на открытие этой кнопки, чтобы в яндекс метрике считалось количество нажатий на кнопку

Если пункт3 нельзя реализовать, посоветуйте другое решение  

6 лет назад
guest_14995174698857
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
tizis
Роман 
26 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$12
2 дня
Работа выполнена качественно, раньше срока. Исполнитель дал советы, которые улучшили первоначальный результат. Советую
Все хорошо, рекомендую.
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