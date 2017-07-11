Копия лендинга

Нужно реализовать интеграцию заявок из Битрикс 24 с системой eSputnik Техзадание https://docs.google.com/document/d/1u4r_z9TwmnexMAXMN7WAUtNLB9VkIbM806ohD1kRmGo/edit?usp=sharing Указывайте сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно скопировать лендинг.
http://x9.ru/landing/5937d214cebb82.41574280?programId=30655#
Далее:
1. удалить все формы заказа
2. на их месте поставить кнопку, чтобы при нажатии на нее высвечивался номер телефона
3. поставить цель на открытие этой кнопки, чтобы в яндекс метрике считалось количество нажатий на кнопку
Если пункт3 нельзя реализовать, посоветуйте другое решение
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