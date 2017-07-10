Доработать приложение на cordova

Веб-программированиеЗакрытнет заявок107 просмотров
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Есть приложение на cordova нужно подключить на существующее приложение авторизацию через соцсети

и провести ряд правок,  разрабатывать с 0 мы не заинтересованы

Если вы уже писали плагины авторизации для cordova то есть смысл работать по данному проект.

6 лет назад
WGH
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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