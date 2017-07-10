Сделать скрипты с математическими расчетами по нумерологии

Нужно написать простые скрипты с математическими расчетами с передачей данных через post и AJAX.

Скрипты имеют все схожий алгоритм, который дан в этом описании. Есть подробное ТЗ с примерами для каждого скрипта. Вышлю его для оценки трудозатрат, если проявите интерес.

Библиотека jquery берется с движка WP

I. Типичные алгоритмы расчета

1. Приведение даты (xx.yy.zzzz) к числу первого порядка:

Последовательное сложение всех цифр, пока не получится число первого порядка.

Пример: 12.05.1950 = 1+2+0+5+1+9+5+0 = 23 => 2+3=5

2. Простое сложение всех цифр даты рождения:

Пример: 2+5+1+2+1+9+8+5 = 33

3. Приведения слов к числу первого порядка

Все литеры в строке заменяются по таблице на цифры, который в последующем суммируется как в базовом алгоритме (1).

пример: Иван = 1+3+1+6 = 11 => 1+1=2

II.Типы полей ввода данных для расчетов

Для ввода дат предполагается введение через поля с выпадающими списками

Для имени, телефона, паспорта, номера авто — простое поле

только цифры;

только буквы;

цифры и буквы.

III. Вывод результата расчета

А) Приложение монтируется в статье путем вставки кода javascript. Сразу после вставки идут блоки текста, которые отвечаю цифрам 1..9. По умолчанию эти блоки не отображаются с помощью css display:none.

описание цифры 1

описание цифры 2

После расчета меняем фон блока с полем ввода на зеленый, и делаем видимым блок текста отвечающей нужной цифре.

B) Для сложных скриптов, которые не хотелось бы просто дать украсть через копирование, делаем через post и ajax, с обработкой расчетов на сервере.