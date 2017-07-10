Сделать скрипты с математическими расчетами по нумерологии

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Нужно написать простые скрипты с математическими расчетами с передачей данных через post и AJAX. 

Скрипты имеют все схожий алгоритм, который дан в этом описании. Есть подробное ТЗ с примерами для каждого скрипта. Вышлю его для оценки трудозатрат, если проявите интерес. 

Библиотека jquery берется с движка WP 

I. Типичные алгоритмы расчета 

1. Приведение даты (xx.yy.zzzz) к числу первого порядка: 

Последовательное сложение всех цифр, пока не получится число первого порядка. 

Пример: 12.05.1950 = 1+2+0+5+1+9+5+0 = 23 => 2+3=5 

2. Простое сложение всех цифр даты рождения: 

Пример: 2+5+1+2+1+9+8+5 = 33 

3. Приведения слов к числу первого порядка 

Все литеры в строке заменяются по таблице на цифры, который в последующем суммируется как в базовом алгоритме (1). 

пример: Иван = 1+3+1+6 = 11 => 1+1=2 

II.Типы полей ввода данных для расчетов 

Для ввода дат предполагается введение через поля с выпадающими списками 

Для имени, телефона, паспорта, номера авто — простое поле 

только цифры; 

только буквы; 

цифры и буквы. 

III. Вывод результата расчета 

А) Приложение монтируется в статье путем вставки кода javascript. Сразу после вставки идут блоки текста, которые отвечаю цифрам 1..9. По умолчанию эти блоки не отображаются с помощью css display:none. 

описание цифры 1

 

описание цифры 2

 

После расчета меняем фон блока с полем ввода на зеленый, и делаем видимым блок текста отвечающей нужной цифре. 

B) Для сложных скриптов, которые не хотелось бы просто дать украсть через копирование, делаем через post и ajax, с обработкой расчетов на сервере. 

6 лет назад
Levitt
Андрей 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад