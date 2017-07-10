Необходимо установить в интернет магазин www.kenovo.com.ua 3D планировщик , чтобы можно было всю имеющуюся продукцию использовать в создании проекта.
Сделать скрипты с математическими расчетами по нумерологии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать простые скрипты с математическими расчетами с передачей данных через post и AJAX.
Скрипты имеют все схожий алгоритм, который дан в этом описании. Есть подробное ТЗ с примерами для каждого скрипта. Вышлю его для оценки трудозатрат, если проявите интерес.
Библиотека jquery берется с движка WP
I. Типичные алгоритмы расчета
1. Приведение даты (xx.yy.zzzz) к числу первого порядка:
Последовательное сложение всех цифр, пока не получится число первого порядка.
Пример: 12.05.1950 = 1+2+0+5+1+9+5+0 = 23 => 2+3=5
2. Простое сложение всех цифр даты рождения:
Пример: 2+5+1+2+1+9+8+5 = 33
3. Приведения слов к числу первого порядка
Все литеры в строке заменяются по таблице на цифры, который в последующем суммируется как в базовом алгоритме (1).
пример: Иван = 1+3+1+6 = 11 => 1+1=2
II.Типы полей ввода данных для расчетов
Для ввода дат предполагается введение через поля с выпадающими списками
Для имени, телефона, паспорта, номера авто — простое поле
только цифры;
только буквы;
цифры и буквы.
III. Вывод результата расчета
А) Приложение монтируется в статье путем вставки кода javascript. Сразу после вставки идут блоки текста, которые отвечаю цифрам 1..9. По умолчанию эти блоки не отображаются с помощью css display:none.
описание цифры 1
описание цифры 2
После расчета меняем фон блока с полем ввода на зеленый, и делаем видимым блок текста отвечающей нужной цифре.
B) Для сложных скриптов, которые не хотелось бы просто дать украсть через копирование, делаем через post и ajax, с обработкой расчетов на сервере.
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