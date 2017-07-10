Подключение digiseller к cms flynax

Доброго времени суток

Необходимо реализовать способ оплаты через digiseller на существующей доске объявлений, которая работает на платной cms flynax

Просьба оставлять заявки только тех разработчиков, которые уверены что справятся с поставленной задачей, то есть если у вас уже есть идеи как это реализовать

Подробное ТЗ и стоимость утверждаем в личной переписке