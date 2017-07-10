Подключение digiseller к cms flynax

Веб-программированиеЗакрытнет заявок124 просмотра
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Доброго времени суток

Необходимо реализовать способ оплаты через digiseller на существующей доске объявлений, которая работает на платной cms flynax

Просьба оставлять заявки только тех разработчиков, которые уверены что справятся с поставленной задачей, то есть если у вас уже есть идеи как это реализовать

Подробное ТЗ и стоимость утверждаем в личной переписке

6 лет назад
Wave-agency
Юлий 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад