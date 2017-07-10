Необходимо доработать облачный Битрикс24

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка106 просмотров
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Есть задача по доработке, всё достаточно просто. Нужна оперативная оценка, заказов будет больше. 

Скинем задачу.

Спасибо! 

6 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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