Анализ ошибок сайта в Google Search Console, оптимизация CSS

Веб-программированиеЗавершен1 заявка105 просмотров
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В Search Console появляются ошибки url с кодом 404, нужно найти источник и удалить.

Также нужно оптимизировать изображения и СSS.

Сайт по платформе OpenCart, недавно перенесен с Joomla, домен активен давно.

CSS
6 лет назад
guest_14895811812082
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
kdpu
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
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