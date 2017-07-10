Работа для спеца по Symfony

Результат в csv либо xls
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Имеется сайт на symfony.
необходимо изменить шаблон (есть верстка)
И доработать Бэкенд + добавить много нового во фронт енд.
Также необходимо подключить поведенческий антифрод. Чтобы иметь возможность отличить бота от реального человека по типу его поведения на сайте.
Сайт - аналог moneyman.ru
В дальнейшем рассмотрю вариант удаленной постоянной работы. (ЗП)
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