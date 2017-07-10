Всем доброго дня! Требуется интеграция edostavka и интернет-магазина на wordpress. У этого сервиса есть много готовых модулей ([url=http://www.edostavka.ru/clients/integrator.html]http://www.edostavka.ru/clients/integrator.html[/url]), кроме wordpress. Поэтому очень желательно иметь опыт в данной интеграции. Документацию можно скачать по ссылкам: [url=http://www.edostavka.ru/website/edostavka/upload/custom/files/CDEK_integrator.zip]http://www.edostavka.ru/website/edostavka/upload/custom/files/CDEK_integrator.zip[/url] (Для интеграции) Пишите свои предложения ...