Парсер сайтов

пишите стоимость за работу, без всяких от и до. Конкретную сумму. Необходимо сверстать подвал в магазине на опенкарт. То, что должно получится –http://ipic.su/img/img7/fs/footer.1499663664.png "Программировать" формы (подписка, бронь) не нужно. Нужна только сама верстка. Сделать нужно сегодня.