Парсинг сайта

Парс должен содержать всю информацию в разбивке по столбцам: артикул, название, страна, все родительские и младшие категории, стоимость без скидки, стоимость со скидкой, url, описание, лучше в html, дополнительно (если есть добавить в описание), ссылки на фото (1 фото-1 столбец), все атрибуты с разбивкой по столбцам. Бюджет 10 $