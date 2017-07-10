нужен вестальщик

Для начала нужно сделать калькулятор, если мы сработаемся будет достаточно много заказов.

Калькулятор :

На лендинг сделать сложный калькулятор стоимости! Пример идентичный есть! Подробности обсудим с исполнителем!

Вот посмотрите калькулятор на этом сайте: https://profelektrika.ru/ u нужно сделать такой же на моем лендинге.

Цена оговаривается ( без фанатизма).

Большое предпочтение идёт людям с Украины!