Нужно сделать калькулятор

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок196 просмотров
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нужен вестальщик

Для начала нужно сделать калькулятор, если мы сработаемся будет достаточно много заказов.

Калькулятор :

На лендинг сделать сложный калькулятор стоимости!  Пример идентичный есть! Подробности обсудим с исполнителем!

Вот посмотрите калькулятор на этом сайте: https://profelektrika.ru/ u нужно сделать такой же на моем лендинге.

Цена оговаривается ( без фанатизма).

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6 лет назад
alexsandr999
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
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