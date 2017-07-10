Подключить онлайн кассу Старрус к Сайту

В Search Console появляются ошибки url с кодом 404, нужно найти источник и удалить. Также нужно оптимизировать изображения и СSS. Сайт по платформе OpenCart, недавно перенесен с Joomla, домен активен давно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
необходимо подключить кассу Старрус (http://www.starrys.ru) к сайту: sharikov-spb.ru
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
[i]нужен вестальщик[/i] Для начала нужно сделать калькулятор, если мы сработаемся будет достаточно много заказов. Калькулятор : На лендинг сделать сложный калькулятор стоимости! Пример идентичный есть! Подробности обсудим с исполнителем! Вот посмотрите калькулятор на этом сайте: [url=https://profelektrika.ru/]https://profelektrika.ru/[/url] u нужно сделать такой же ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть прайс листы в xls, и отдельно картинки товаров. Нужно импортировать эти товары в битрикс. Файл будет обновляться раз в неделю, нужно чтобы при обновлении отстутствующие товары делались неактивными на сайте, обновлялись остатки и размерный ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Парс должен содержать всю информацию в разбивке по столбцам: артикул, название, страна, все родительские и младшие категории, стоимость без скидки, стоимость со скидкой, url, описание, лучше в html, дополнительно (если есть добавить в описание), ссылки ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Имеется сайт на symfony. необходимо изменить шаблон (есть верстка) И доработать Бэкенд + добавить много нового во фронт енд. Также необходимо подключить поведенческий антифрод. Чтобы иметь возможность отличить бота от реального человека по типу его поведения на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $350
С заданной периодичностью необходимо парсить несколько сайтов, извлекая новую и обновляя ранее добытую информацию. Варианты реализации: [list][*]“Скелет”, в который надо будет дописать классы парсеров, будет предоставлен на PHP-фреймворке Silex, с использованием библиотеки [url=https://github.com/FriendsOfPHP/Goutte]https://github.com/FriendsOfPHP/Goutte[/url]. [*]на Python с использованием PySpider (docs.pyspider.org)[*]Если ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
пишите стоимость за работу, без всяких от и до. Конкретную сумму. Необходимо сверстать подвал в магазине на опенкарт. То, что должно получится –http://ipic.su/img/img7/fs/footer.1499663664.png "Программировать" формы (подписка, бронь) не нужно. Нужна только сама верстка. Сделать нужно сегодня.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется сделать каталог организаций с отзывами. дизайн не важен, главное функциональность. 1. главная страница: на ней 3 варианта: поиск по городу - в поиске по городу список всех городов в которых есть добавленные организации. Поиск по ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем доброго дня! Требуется интеграция edostavka и интернет-магазина на wordpress. У этого сервиса есть много готовых модулей ([url=http://www.edostavka.ru/clients/integrator.html]http://www.edostavka.ru/clients/integrator.html[/url]), кроме wordpress. Поэтому очень желательно иметь опыт в данной интеграции. Документацию можно скачать по ссылкам: [url=http://www.edostavka.ru/website/edostavka/upload/custom/files/CDEK_integrator.zip]http://www.edostavka.ru/website/edostavka/upload/custom/files/CDEK_integrator.zip[/url] (Для интеграции) Пишите свои предложения ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть существующий сайт proekt-vols.ru он был выполнен по принципу: быстро выполнить технический ввод в эксплуатацию с полным отсутствием дизайна (сайт сделан на вордпресе) В настоящий момент стоят задачи: 1. Видоизменить «главную страницу» по файлу «ТЗ 09.07.17. pdf» ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад