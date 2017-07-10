Доработать компоненты сайта в соответствии с ТЗ. Joomla

Необходимо доработать компоненты сайта, стилизовать некоторые элементы и привести сайт в порядок в соответствие с ТЗ.

Сайт разработан на Joomla. Интересуют разработчики с опытом работы на этой CMS.

Всё что касается дизайна, будет предоставлено по каждому модулю после согласования задания, самим отрисовывать ничего не надо.

ТЗ состоит из модулей, формат работы предлагаю следующий:

1) согласовываем конкретный модуль, договариваемся о сроках и цене;

2) выполняете;

3) приём работы и оплата.