Доработать компоненты сайта в соответствии с ТЗ. Joomla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки106 просмотров
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Необходимо доработать компоненты сайта, стилизовать некоторые элементы и привести сайт в порядок в соответствие с ТЗ. 

Сайт разработан на Joomla. Интересуют разработчики с опытом работы на этой CMS.

Всё что касается дизайна, будет предоставлено по каждому модулю после согласования задания, самим отрисовывать ничего не надо. 

ТЗ состоит из модулей, формат работы предлагаю следующий: 

1) согласовываем конкретный модуль, договариваемся о сроках и цене; 

2) выполняете; 

3) приём работы и оплата.

Joomla
6 лет назад
zvir69
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад