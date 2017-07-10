Нужно сделать правки на битриксе (1c bitrix)

Доброго времени суток!

Подключен смс шлюз, нужно его донастроить, чтобы функции входа, регистрации и восстановления пароля по смс работали(они сейчас работают, но не так, как нужно). Также нужно сделать правки по вёрстке и немного функционала из экселя.

Ссылка на эксель – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m1serswDtdPgk8FwRqpo4EhKCN6osopZxhvFEgKLY8s/edit?usp=sharing

Бюджет: 7000р

Сроки: 7 дней (сроки горят)

Оплата без предоплаты, денежным переводом Золотая Корона/Western Union, комиссия на нашей стороне.