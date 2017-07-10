Программист yii способный быстро закончить проект.

Отправки и прием через API массированых данных. Организация очереди.

Надо доделать проект за несколько дней до продакшена и запустить. Есть ТЗ, код в гид. Есть рабочий проект.

Нужен хороший опыт, скорость и доступность голосом по скайпу. Нужна чтоб работа велась каждый день.

Пишите сразу в скайп