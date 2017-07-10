Торговая площадка TOR

Требуется разработать и написать, либо не изобретать велосипед и предложить из готовых наработак, полноценную торговую площадку, которая будет работать исключительно в торе (если вы не знаете что такое тор , DM , onion) то можете не терять мое время и проходить мимо. Данное предложение только для человека кто реально в теме и уже занимался подобным проектами (нужны будут рефы какие-то)