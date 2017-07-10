Доделать Upload картинок и их вывод на странице. PHP

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка121 просмотр
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Требуется доделать загрузчик картинок, сам скрипт рабочий, поэтому нужно только доделать.

На прикрепленной картинке видно, как должно быть. 

Имеем директорию images – в которую загружаются картинки. (jpg, png, gif) Анимированный GIF после загрузки, должен быть также анимированный и не превращаться в статику. 

Справа должны выводится все картинки из этой категории(сортированные по последней загруженной сверху), под каждой картинкой должен быть чекбокс для выделения списка картинок, чтобы их можно было удалить кнопкой "Удалить картинки" и поле input для цифрового указания ссылки для генерации HTML блока. 

Также должна быть кнопка "Добавить в файл", куда добавляется HTML код блоков с выбранными картинками в чекбоксе в путь картинки и цифровой input в урл. 

файл block.php – в него вставляется этот HTML блок для каждой картинки, которую мы добавляем. 

 

      

         

      

 

Архив с файлами прикрепил.

PHP
6 лет назад
mrhat
Игорь 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад