Доделать Upload картинок и их вывод на странице. PHP

Требуется доделать загрузчик картинок, сам скрипт рабочий, поэтому нужно только доделать.

На прикрепленной картинке видно, как должно быть.

Имеем директорию images – в которую загружаются картинки. (jpg, png, gif) Анимированный GIF после загрузки, должен быть также анимированный и не превращаться в статику.

Справа должны выводится все картинки из этой категории(сортированные по последней загруженной сверху), под каждой картинкой должен быть чекбокс для выделения списка картинок, чтобы их можно было удалить кнопкой "Удалить картинки" и поле input для цифрового указания ссылки для генерации HTML блока.

Также должна быть кнопка "Добавить в файл", куда добавляется HTML код блоков с выбранными картинками в чекбоксе в путь картинки и цифровой input в урл.

файл block.php – в него вставляется этот HTML блок для каждой картинки, которую мы добавляем.

Архив с файлами прикрепил.