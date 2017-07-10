Необходимо установить в интернет магазин www.kenovo.com.ua 3D планировщик , чтобы можно было всю имеющуюся продукцию использовать в создании проекта.
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Здравствуйте,
есть такая задача - перенести сайт на CMS Wordpress. Более подробно расскажу в переписке.
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