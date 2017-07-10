Перенести сайт на CMS Wordpress.

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок152 просмотра
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Здравствуйте,

есть такая задача - перенести сайт на CMS Wordpress. Более подробно расскажу в переписке.

WordPress
6 лет назад
web_develop_r
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад