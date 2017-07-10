Подключить, настроить парсер на сайт.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок139 просмотров
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Есть сайт proffzakaz.ru, на котором нужно настроить парсер для автоматического обновления заказов с другого сайта.

Оплата в конце

6 лет назад
zvir69
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад