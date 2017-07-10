Создать интернет обменник

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки108 просмотров
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Необходимо создать интернет обменник криптовалют с самым передовым скриптом. плюс нужен бот в телеграмм, который будет также принимать заявки на обмен. Примеры работ по данной тематике ОБЯЗАТЕЛЬНО!

6 лет назад
4342500
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад