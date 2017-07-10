Необходимо внести доработки на сайте на modX

Необходимо установить в интернет магазин www.kenovo.com.ua 3D планировщик , чтобы можно было всю имеющуюся продукцию использовать в создании проекта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внести доработки на сайте 3dpenz.ru (сделан на modX)
1) Настроить геолокацию
Формат : если человек переходит на страницу города (изначально или во время нахождения на сайте), то в шапке и футере меняются контакты на необходимый город.
Если клиент заходит на главную страницу, то должна срабатывать геолокация. По умолчанию ставим Москву.
2) Исправления в верстке :
а) joxi.ru/eAOEJLGU4kJP5m График работы ставим друг под другом, в формате :
Пн-Пт : с 10:00 до 19:00
Сб-Вс : с 10:00 до 16:00
Телефон необходимо сдвинуть влево, чтобы полностью влезал (без переноса)
б) joxi.ru/GrqlE1xUNGpv8A – раздел Контакты может уходить на вторую строку (при определенных размерах). Необходимо исправить.
3) Страница каталога 3dpenz.ru/katalog иногда подвисает joxi.ru/eAOEJLGU4kJP5m . Необходимо разобраться в чем проблема
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