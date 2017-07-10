Необходимо внести доработки на сайте на modX

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки129 просмотров
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Внести доработки на сайте 3dpenz.ru (сделан на modX) 

1) Настроить геолокацию 

Формат : если человек переходит на страницу города (изначально или во время нахождения на сайте), то в шапке и футере меняются контакты на необходимый город. 

Если клиент заходит на главную страницу, то должна срабатывать геолокация. По умолчанию ставим Москву. 

2) Исправления в верстке : 

а) joxi.ru/eAOEJLGU4kJP5m График работы ставим друг под другом, в формате : 

Пн-Пт : с 10:00 до 19:00 

Сб-Вс : с 10:00 до 16:00 

Телефон необходимо сдвинуть влево, чтобы полностью влезал (без переноса) 

б) joxi.ru/GrqlE1xUNGpv8A – раздел Контакты может уходить на вторую строку (при определенных размерах). Необходимо исправить. 

3) Страница каталога 3dpenz.ru/katalog иногда подвисает joxi.ru/eAOEJLGU4kJP5m . Необходимо разобраться в чем проблема

MODX
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад