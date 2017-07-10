Необходимо внести доработки на сайте на modX

Внести доработки на сайте 3dpenz.ru (сделан на modX)

1) Настроить геолокацию

Формат : если человек переходит на страницу города (изначально или во время нахождения на сайте), то в шапке и футере меняются контакты на необходимый город.

Если клиент заходит на главную страницу, то должна срабатывать геолокация. По умолчанию ставим Москву.

2) Исправления в верстке :

а) joxi.ru/eAOEJLGU4kJP5m График работы ставим друг под другом, в формате :

Пн-Пт : с 10:00 до 19:00

Сб-Вс : с 10:00 до 16:00

Телефон необходимо сдвинуть влево, чтобы полностью влезал (без переноса)

б) joxi.ru/GrqlE1xUNGpv8A – раздел Контакты может уходить на вторую строку (при определенных размерах). Необходимо исправить.

3) Страница каталога 3dpenz.ru/katalog иногда подвисает joxi.ru/eAOEJLGU4kJP5m . Необходимо разобраться в чем проблема