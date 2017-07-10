Внести правки. Сайт на WebAsyst

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Добрый день!

Сайт 30.mypoledance.ru

Нужно по макетам

-Доработать категории на странице Продукции https://yadi.sk/i/Tf0hFtBb3Kuru6

- Сверстать форму-опросной лист https://yadi.sk/i/n26jUoUA3Kurwd

- Сверстать на главной кнопки категорий https://yadi.sk/i/q1aLj-bJ3Kurxz

Все адаптировать.

Подробное ТЗ скину в личку + psd

Пишите, пожалуйста, цены/сроки

6 лет назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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