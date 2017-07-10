Разделить сайт на Bitrix на два

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок154 просмотра
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Имеется сайт на Битрикс с двумя разделами. Требуется разделить их: раздел №1 оставить там же, раздел №2 перенести на другой домен. Удалить лишние страницы, настроить редиректы 301 для перенесенных страниц + еще по мелочи. 

Возможна почасовая оплата. 

Требуется фрилансер с опытом работы в Битриксе. 

6 лет назад
Nezzar
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад