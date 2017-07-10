Разделить сайт на Bitrix на два

Необходимо установить в интернет магазин www.kenovo.com.ua 3D планировщик , чтобы можно было всю имеющуюся продукцию использовать в создании проекта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт на Битрикс с двумя разделами. Требуется разделить их: раздел №1 оставить там же, раздел №2 перенести на другой домен. Удалить лишние страницы, настроить редиректы 301 для перенесенных страниц + еще по мелочи.
Возможна почасовая оплата.
Требуется фрилансер с опытом работы в Битриксе.
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