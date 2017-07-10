Доработать СРМ систему

Есть на половину сделанная СРМ система написанная под нас. Там все работает, кроме привязки почты к программе. Движок разработан на фреймворке CodeIgniter v2.2.6 с использованием фреймворка Bootstrap v3.3.7 и JQuery. Разработчику необходимо знать такие технологии как PHP, MySQL, JavaScript, HTML и уметь использовать вышеуказанные фреймворки.

Оплата поэтапно либо в конце