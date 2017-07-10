Есть сайт proffzakaz.ru, на котором нужно настроить парсер для автоматического обновления заказов с другого сайта. Оплата в конце
Разработать back end мобильного dating приложения MVP
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Требуется разработать серверное приложение для мобильного клиента. Тематика: сервис знакомств. Есть приложение на стороне пользователей со своим протоколом. Есть стек технологий, необходимых к использованию в серверном приложении. Есть документация, описывающая работу всего приложения. По нашей оценке работы на 240 часов с проектированием и отладкой.
По этапам работы нужно:
- Спроектировать и оценить объем работ по фичам продукта на стороне сервера
- Реализовать и развернуть серверное приложение
- Отладить работу серверного приложения с мобильным клиентом
- Отладить работу серверного приложения с мобильными сторами
- Отладить работу серверного приложения с сервисом статистики
- Регистрация/логин пользователя
- Авторизация пары соц сетей
- Сохранение анкеты пользователя
- Загрузка и хранение фотографий пользователя
- Биллинг пользователя через мобильные сервисы appstore, google play
- Поиск и сортировка пользователей по ключам в бд
- Поиск заявок пользователей по ключам релевантности в бд
- Подключение сервиса статистики
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