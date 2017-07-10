Разработать back end мобильного dating приложения MVP

Требуется разработать серверное приложение для мобильного клиента. Тематика: сервис знакомств. Есть приложение на стороне пользователей со своим протоколом. Есть стек технологий, необходимых к использованию в серверном приложении. Есть документация, описывающая работу всего приложения. По нашей оценке работы на 240 часов с проектированием и отладкой.

По этапам работы нужно:

Спроектировать и оценить объем работ по фичам продукта на стороне сервера

Реализовать и развернуть серверное приложение

Отладить работу серверного приложения с мобильным клиентом

Отладить работу серверного приложения с мобильными сторами

Отладить работу серверного приложения с сервисом статистики

По фичам серверного приложения (кратко):

Регистрация/логин пользователя

Авторизация пары соц сетей

Сохранение анкеты пользователя

Загрузка и хранение фотографий пользователя

Биллинг пользователя через мобильные сервисы appstore, google play

Поиск и сортировка пользователей по ключам в бд

Поиск заявок пользователей по ключам релевантности в бд

Подключение сервиса статистики

Работа предстоит в весьма опытной команде из 6-7 человек.