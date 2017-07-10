Сайт долго грузится

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Сайт http://spasibo.od.ua/ очень долго грузится. Нужна помощь в решении этой проблемы.  Сайт на WordPress.

6 лет назад
spasiboodessa
42 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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