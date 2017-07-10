Сайт долго грузится

Есть на половину сделанная СРМ система написанная под нас. Там все работает, кроме привязки почты к программе. Движок разработан на фреймворке CodeIgniter v2.2.6 с использованием фреймворка Bootstrap v3.3.7 и JQuery. Разработчику необходимо знать такие технологии ...
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