Доработать игру на движке Unity3D

Веб-программированиеЗакрытнет заявок127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Цель игры – кладоискание. Игрок выбирает 3d-локацию, закапывает на игровой карте клад и приглашает кладоискателей на его поиски. 

Для участия в поисках игроки должны купить карту. Доход от продажи карты делится между игроком и проектом. 

Также, на старте у каждого игрока имеется лопата, остальной инвентарь они могут купить в игровом магазине.  

На данный момент готова клиентская часть игры на движке Unity3D и большая часть PSD-макетов игровых страниц сайта в качестве образца графики. Макеты рисовались под 2D-версию, но их можно использовать для реализации 3D. 

Требуется дописать серверную часть + нарисовать и прикрутить соответствующую 3D-графику. 

Что нужно сделать: 

- Система авторизации и регистрации в игре. Landing page готова.  

- 3D-локация под игровое меню в соответствии с имеющемся макетом обычного "страничного" меню. 

- 3D-графика для игрового персонажа с переключением ракурсов: вид от 3-го лица; вид на руки с инструментом.  

Пример графики (работа с лопатой, работа с металлоискателем): youtu.be/V8fDz7FCCxY . В итоге хочется увидеть что-то похожее. 

- Админ-панель с системой управления игрой. Макет имеется. 

- Приём команд от игроков (с клиента игры) и их последующая обработка. 

- Синхронизация данных с базой данной MySQL (базу, соответственно, надо создать). 

- Пополнение баланса игрока (после обработки данных, полученных от клиента). 

- Списание и добавление золота игрокам на аккаунт. 

- Игровой магазин (добавление предметов админом в админке, 3d-модель магазина на игровой карте, система покупки инвентаря игроками). 

- Специфический игровой инвентарь – иконки для магазина + программирование игрового действия инвентаря. 

- Сделать систему поиска и формирования онлайн игр(количество мест в комнате, количество занятых мест и количества свободных) 

- Реализовать Глобальный чат. 

- Загрузить несколько готовых игровых карт-локаций с Asset Store. Ссылки и файлы предоставлю. 

- Реализовать партнёрскую программу. Подробнее – выбранному исполнителю. 

Выбранному исполнителю подробно объясню детали геймплея, предоставлю всю уточняющую информацию. 

Безопасная сделка приветствуется.  

Либо поэтапная оплата согласно совместно утверждённому плану реализации проекта. 

Обязательные требования: 

- Версия Unityт у исполнителя – не ниже "Plus". 

- Опыт разработки игровых проектов на Unity.

Unity
6 лет назад
Serjj
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать форму отправки писем

    $15

    Простейшее задание на 30 минут максимум! Необходимо сверстать форму как на скриншотах. И оживить её, чтобы можно было отправлять письма на нужную мне почту через неё. Сделать всё красиво (поля ник/email/текст обращения с placeholder) каптча гугла, прикрепить до 3 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработать приложение на cordova

    Есть приложение на cordova нужно подключить на существующее приложение авторизацию через соцсети и провести ряд правок,  разрабатывать с 0 мы не заинтересованы Если вы уже писали плагины авторизации для cordova то есть смысл работать по ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка и оптимизация сайта. Увеличение конверсии.

    сайт [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fleto52.ru&amp;cc_key=]leto52.ru[/url] Нужно сделать продающий сайт. Доработать страницы с продукцией что можно было рекламировать товары в директе. Посмотрите что можете предложить. В данный момент сайт больше ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать back end мобильного dating приложения MVP

    Требуется разработать серверное приложение для мобильного клиента. Тематика: сервис знакомств. Есть приложение на стороне пользователей со своим протоколом. Есть стек технологий, необходимых к использованию в серверном приложении. Есть документация, описывающая работу всего приложения. По нашей ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внести правки. Сайт на WebAsyst

    Добрый день! Сайт 30.mypoledance.ru Нужно по макетам -Доработать категории на странице Продукции https://yadi.sk/i/Tf0hFtBb3Kuru6 - Сверстать форму-опросной лист https://yadi.sk/i/n26jUoUA3Kurwd - Сверстать на главной кнопки категорий https://yadi.sk/i/q1aLj-bJ3Kurxz Все адаптировать. Подробное ТЗ скину в личку + psd Пишите, пожалуйста, цены/сроки

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Почистить вирусы на сайте

    Движок сайта - Магенто Давно не обновлялся Недавно был атакован вирусом вследствие чего теперь редиректит на сторонние ресурсы Ищем специалиста кто сможет разобраться и почистить сайт от вирусов

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разделить сайт на Bitrix на два

    Имеется сайт на Битрикс с двумя разделами. Требуется разделить их: раздел №1 оставить там же, раздел №2 перенести на другой домен. Удалить лишние страницы, настроить редиректы 301 для перенесенных страниц + еще по мелочи.  Возможна почасовая оплата.  Требуется ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад