Доработать игру на движке Unity3D

Нужно реализовать интеграцию заявок из Битрикс 24 с системой eSputnik Техзадание https://docs.google.com/document/d/1u4r_z9TwmnexMAXMN7WAUtNLB9VkIbM806ohD1kRmGo/edit?usp=sharing Указывайте сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель игры – кладоискание. Игрок выбирает 3d-локацию, закапывает на игровой карте клад и приглашает кладоискателей на его поиски.
Для участия в поисках игроки должны купить карту. Доход от продажи карты делится между игроком и проектом.
Также, на старте у каждого игрока имеется лопата, остальной инвентарь они могут купить в игровом магазине.
На данный момент готова клиентская часть игры на движке Unity3D и большая часть PSD-макетов игровых страниц сайта в качестве образца графики. Макеты рисовались под 2D-версию, но их можно использовать для реализации 3D.
Требуется дописать серверную часть + нарисовать и прикрутить соответствующую 3D-графику.
Что нужно сделать:
- Система авторизации и регистрации в игре. Landing page готова.
- 3D-локация под игровое меню в соответствии с имеющемся макетом обычного "страничного" меню.
- 3D-графика для игрового персонажа с переключением ракурсов: вид от 3-го лица; вид на руки с инструментом.
Пример графики (работа с лопатой, работа с металлоискателем): youtu.be/V8fDz7FCCxY . В итоге хочется увидеть что-то похожее.
- Админ-панель с системой управления игрой. Макет имеется.
- Приём команд от игроков (с клиента игры) и их последующая обработка.
- Синхронизация данных с базой данной MySQL (базу, соответственно, надо создать).
- Пополнение баланса игрока (после обработки данных, полученных от клиента).
- Списание и добавление золота игрокам на аккаунт.
- Игровой магазин (добавление предметов админом в админке, 3d-модель магазина на игровой карте, система покупки инвентаря игроками).
- Специфический игровой инвентарь – иконки для магазина + программирование игрового действия инвентаря.
- Сделать систему поиска и формирования онлайн игр(количество мест в комнате, количество занятых мест и количества свободных)
- Реализовать Глобальный чат.
- Загрузить несколько готовых игровых карт-локаций с Asset Store. Ссылки и файлы предоставлю.
- Реализовать партнёрскую программу. Подробнее – выбранному исполнителю.
Выбранному исполнителю подробно объясню детали геймплея, предоставлю всю уточняющую информацию.
Безопасная сделка приветствуется.
Либо поэтапная оплата согласно совместно утверждённому плану реализации проекта.
Обязательные требования:
- Версия Unityт у исполнителя – не ниже "Plus".
- Опыт разработки игровых проектов на Unity.
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