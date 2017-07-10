Доработать игру на движке Unity3D

Цель игры – кладоискание. Игрок выбирает 3d-локацию, закапывает на игровой карте клад и приглашает кладоискателей на его поиски.

Для участия в поисках игроки должны купить карту. Доход от продажи карты делится между игроком и проектом.

Также, на старте у каждого игрока имеется лопата, остальной инвентарь они могут купить в игровом магазине.

На данный момент готова клиентская часть игры на движке Unity3D и большая часть PSD-макетов игровых страниц сайта в качестве образца графики. Макеты рисовались под 2D-версию, но их можно использовать для реализации 3D.

Требуется дописать серверную часть + нарисовать и прикрутить соответствующую 3D-графику.

Что нужно сделать:

- Система авторизации и регистрации в игре. Landing page готова.

- 3D-локация под игровое меню в соответствии с имеющемся макетом обычного "страничного" меню.

- 3D-графика для игрового персонажа с переключением ракурсов: вид от 3-го лица; вид на руки с инструментом.

Пример графики (работа с лопатой, работа с металлоискателем): youtu.be/V8fDz7FCCxY . В итоге хочется увидеть что-то похожее.

- Админ-панель с системой управления игрой. Макет имеется.

- Приём команд от игроков (с клиента игры) и их последующая обработка.

- Синхронизация данных с базой данной MySQL (базу, соответственно, надо создать).

- Пополнение баланса игрока (после обработки данных, полученных от клиента).

- Списание и добавление золота игрокам на аккаунт.

- Игровой магазин (добавление предметов админом в админке, 3d-модель магазина на игровой карте, система покупки инвентаря игроками).

- Специфический игровой инвентарь – иконки для магазина + программирование игрового действия инвентаря.

- Сделать систему поиска и формирования онлайн игр(количество мест в комнате, количество занятых мест и количества свободных)

- Реализовать Глобальный чат.

- Загрузить несколько готовых игровых карт-локаций с Asset Store. Ссылки и файлы предоставлю.

- Реализовать партнёрскую программу. Подробнее – выбранному исполнителю.

Выбранному исполнителю подробно объясню детали геймплея, предоставлю всю уточняющую информацию.

Безопасная сделка приветствуется.

Либо поэтапная оплата согласно совместно утверждённому плану реализации проекта.

Обязательные требования:

- Версия Unityт у исполнителя – не ниже "Plus".

- Опыт разработки игровых проектов на Unity.