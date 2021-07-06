Требуется настроить автоматическую выгрузку товаров с сайта на Инстаграм аккаунт. В данный момент товары добавляются вручную, необходимо реализовать автоматизацию процесса с использованием платформы Joomla.
Написание тз и подготовке прототипов.
Необходимо подготовить ТЗ с прототипами (Axure) для маркетплейса.
Заявки фрилансеров
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