Требуется настроить автоматическую выгрузку товаров с сайта на Инстаграм аккаунт. В данный момент товары добавляются вручную, необходимо реализовать автоматизацию процесса с использованием платформы Joomla.
Сбилось отображение аватарок и их расположение. Исправить
Есть сайт https://jur-servis.ru/
Он парсит сообщения со стены сообщества https://vk.com/uristy777
+ можно через сайт заводить вопросы
Есть админка для публикации вопросов, их редактирования
Сбилось отображение аватарок и их расположение
Исправить, не пошатнув остального
Перед работами - обязателен бекап
Оплата Приват, Сбер, Виза\Мастеркард
Просьба сразу указывать стоимость работы
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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