Сбилось отображение аватарок и их расположение. Исправить

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок910 просмотров

Есть сайт https://jur-servis.ru/

Он парсит сообщения со стены сообщества https://vk.com/uristy777

+ можно через сайт заводить вопросы

Есть админка для публикации вопросов, их редактирования

Сбилось отображение аватарок и их расположение

Исправить, не пошатнув остального

Перед работами - обязателен бекап

Оплата Приват, Сбер, Виза\Мастеркард

Просьба сразу указывать стоимость работы

4 года назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zer0code
Арсен 
43 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$1
1 день
Хороший исполнитель. Сразу сказал в чём там дело. И исправил минут за 10. Также дал рекомендации по коду. Профи, которых сейчас крайне мало. Рекомендую!
Все отлично. Серьезный, адекватный заказчик. Рекомендую. Проблема решалась в 2 клика, поэтому и сумма оплаты соответствующая.

Заявки фрилансеров

zer0code
Арсен 
43 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Арсений
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Семёнов
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва(-1)
4 года назад
Степан
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
4 года назад
Сергей
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов(-2)
4 года назад

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