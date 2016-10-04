Настроить php скрипт

Требуется сделать версию для слабовидящих для сайта на CMS Drupal. Адрес сайта в приложении, там же пример реализации и варианты решения, которые можно адаптировать к сайту. Требуется минимальное решение, формально отвечающее требованиям закона.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В почтовом скрипте, который формирует заявку с сайта, нужно настроить обратный адрес отправителя. Чтобы в приходящем email письме в поле ОТ указывался email отправителя (взятый из формы), а не email хостера.
200 рублей, сделать сейчас
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
убрать вирус шифровальщик с компа,Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищу программиста для создание сайта Обмен активности Вконтакте (обмен лайками).Например вот такой вот сайт http://ad-social.org/ или такой https://likes.fm/Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны программные доработки по интернет-магазину на Опен карт Перечень доработок отправлю кандидату.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно на сайт сделанный на Drupal подключить систему онлайн оплаты [url=http://artpay.by/docs/]http://artpay.by/docs/[/url]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
http://904227.eco01.web.hosting-test.net/index.php?route=common/home Есть вот этот сайт, сделан на шаблоне, поставили фильтр мега про и вылезла ошибка на подкатегориях. необходимо настроить корректно фильтр и в целом довести сайт до ума.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно поменять номер телефона на сайте http://milonahouse.ru/ opencartВеб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад