Настроить php скрипт

Веб-программированиеЗавершен3 заявки151 просмотр
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В почтовом скрипте, который формирует заявку с сайта, нужно настроить обратный адрес отправителя. Чтобы в приходящем email письме в поле ОТ указывался email отправителя (взятый из формы), а не email хостера.

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PHP
7 лет назад
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
vvbphp
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$3
1 день
Владимир весьма профессионально исправил и доработал php скрипт. Буду обращаться еще. Мои рекомендации!
Хорошее ТЗ, моментальная оплата. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.