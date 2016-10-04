Доработать сайт на OC

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://904227.eco01.web.hosting-test.net/index.php?route=common/home Есть вот этот сайт, сделан на шаблоне, поставили фильтр мега про и вылезла ошибка на подкатегориях. необходимо настроить корректно фильтр и в целом довести сайт до ума.

7 лет назад
bfnastya
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Работа с сайтом на wordpress и html

    Заглушки по Королеву и Свиблово.   Надо поправить на мобильной версии отображение.   На мобильной версии эта должна сюда смещаться [url=http://prntscr.com/cpmej1]http://prntscr.com/cpmej1[/url]  На карте надо сделать неактивной область [url=http://prntscr.com/cpmeq7]http://prntscr.com/cpmeq7[/url]

    WordPressHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Восстановление сайта WordPress после лечения от вирусов

    Сайт находится на хостинге от GoDaddy. Был взломан и заражен, потом был вылечен от вирусов силами саппорта хостинга, путем установки какого-то антивируса. Но повреждения остались. Саппорт рекомендует удалить и переустановить плагин CF7, а также все ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать АМР версию для сайта.

    Доброго дня! Интересует как можно сделать АМР версию сайта - http://www.circus-nsk.ru/  Сколько это стоит? Сроки? технология? АМР страницы можно делать только если есть мобильный сайт? Или подойдет с  адаптированной версткой?

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сервис для автоматического постинга объявлений

    Есть крутое приложение для смартфонов [url=https://youla.io/]youla.io/[/url]  Суть его заключается в том, что вы размещаете объявление в ленту с товарами соответствующей категории. Объявление держится в топе, пока не добавится еще объявление сверху. Чтобы поднять свое объявление в топ, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать калькулятор расчета стоимости по прайсу для WordPress

    Сделать калькулятор стоимости по прайсу для WordPress и поставить на сайт. Пример работы можно посмотреть по ссылке http://krovly.by/dymoxod-ovalnyj-1m/ однако там калькулятор реализован через формулу и коэффициент http://prntscr.com/cpm55g , что не соответствует новому прайсу.  Реализовать возможность менять стоимость путём увеличения ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Спарсить базу данных

    1. Необходимо составить список казахстанских сайтов по аренде недвижимости;  2. Спарсить с этих сайтов объявления, поданные частными лицами (не агентствами недвижимости);  3. Пункты 1 и 2 будет необходимо повторять регулярно. Как это можно решить?  Предлагайте ваши варианты решения ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скрипт отправки email

    $8

    Есть скрипт отправки мыла с аттачем (картинкой). Нужно переделать чтобы письмо отправлялось в виде HTML файла (верстка готова). Работа срочная

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад