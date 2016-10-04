Доработать сайт на OC

Нужно поменять номер телефона на сайте http://milonahouse.ru/ opencart
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http://904227.eco01.web.hosting-test.net/index.php?route=common/home Есть вот этот сайт, сделан на шаблоне, поставили фильтр мега про и вылезла ошибка на подкатегориях. необходимо настроить корректно фильтр и в целом довести сайт до ума.
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