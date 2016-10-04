Сделать калькулятор расчета стоимости по прайсу для WordPress

Сделать калькулятор стоимости по прайсу для WordPress и поставить на сайт. Пример работы можно посмотреть по ссылке http://krovly.by/dymoxod-ovalnyj-1m/ однако там калькулятор реализован через формулу и коэффициент http://prntscr.com/cpm55g , что не соответствует новому прайсу. Реализовать возможность менять стоимость путём увеличения основной стоимости на количество процентов. Прайс по ссылке http://prntscr.com/cpm36j