Нужно написать парсер для сайта с выводом двух столбцов данных. Подробнее в личной переписке.
Сделать калькулятор расчета стоимости по прайсу для WordPress
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Сделать калькулятор стоимости по прайсу для WordPress и поставить на сайт. Пример работы можно посмотреть по ссылке http://krovly.by/dymoxod-ovalnyj-1m/ однако там калькулятор реализован через формулу и коэффициент http://prntscr.com/cpm55g , что не соответствует новому прайсу. Реализовать возможность менять стоимость путём увеличения основной стоимости на количество процентов. Прайс по ссылке http://prntscr.com/cpm36j
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