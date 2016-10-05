Скрипт отправки email

Нужно сделать страницу, на которой будет проигрываться в заданное время псевдо онлайн-трансляция. Есть подробное ТЗ, какие именно функции должны там быть. https://lifews.quip.com/e4GJAHV6angH Пишите цену и сроки и сможете ли сделать