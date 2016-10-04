Спарсить базу данных

1. Необходимо составить список казахстанских сайтов по аренде недвижимости;

2. Спарсить с этих сайтов объявления, поданные частными лицами (не агентствами недвижимости);

3. Пункты 1 и 2 будет необходимо повторять регулярно. Как это можно решить?

Предлагайте ваши варианты решения и указывайте свою цену.

Чтобы исключить спамеров, рассматриваю заявки только от тех, кто действительно прочитал ТЗ, поэтому ответьте на задачу: 16 – 9 =?