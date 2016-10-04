Спарсить базу данных

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки170 просмотров
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1. Необходимо составить список казахстанских сайтов по аренде недвижимости; 

2. Спарсить с этих сайтов объявления, поданные частными лицами (не агентствами недвижимости); 

3. Пункты 1 и 2 будет необходимо повторять регулярно. Как это можно решить? 

Предлагайте ваши варианты решения и указывайте свою цену.  

Чтобы исключить спамеров, рассматриваю заявки только от тех, кто действительно прочитал ТЗ, поэтому ответьте на задачу: 16 – 9 =?

7 лет назад
guest_14755689564878
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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