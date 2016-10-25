Парсер сайта

Веб-программированиеЗавершен10 заявок231 просмотр
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Нужно написать парсер для сайта с выводом двух столбцов данных. Подробнее в личной переписке.

7 лет назад
a6718289
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
3 дня
Я выбирал исполнителя по ощущению от первого общения после размещения заказа. На тот момент у Виктора было 3,5 звезды в отзывах, меня это удивило, потому-что отклик от него был по существу, информативный. У другого фрилансера, откликнувшегося на мой заказ, рейтинг был 4 или 5 звезд, но он мне совсем не понравился по стилю общения. Поэтому я не стал бы уделять все внимание рейтингу и звездам, они могут быть и накручены. Смотрите, общайтесь с исполнителем, слушайте интуицию - вам станет понятно, с кем лучше иметь дело. Заказом у Виктора вполне доволен - все что нужно было, мы сделали, все работает нормально. По деньгам вышло достаточно бюджетно. Виктор всегда оперативно отвечает на письма. Думаю, что я могу рекомендовать Виктора как ответственного, хорошего исполнителя.
Было приятно сотрудничать с Петром. Вежлив в общении, оперативно отвечал на вопросы возникшие в ходе работы над проектом, а различные нюансы без проблемно сводил к компромиссу. Оплату произвел согласно условиям сотрудничества. Рекомендую как порядочного заказчика.
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