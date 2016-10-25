Парсер сайта

Я выбирал исполнителя по ощущению от первого общения после размещения заказа. На тот момент у Виктора было 3,5 звезды в отзывах, меня это удивило, потому-что отклик от него был по существу, информативный. У другого фрилансера, откликнувшегося на мой заказ, рейтинг был 4 или 5 звезд, но он мне совсем не понравился по стилю общения. Поэтому я не стал бы уделять все внимание рейтингу и звездам, они могут быть и накручены. Смотрите, общайтесь с исполнителем, слушайте интуицию - вам станет понятно, с кем лучше иметь дело. Заказом у Виктора вполне доволен - все что нужно было, мы сделали, все работает нормально. По деньгам вышло достаточно бюджетно. Виктор всегда оперативно отвечает на письма. Думаю, что я могу рекомендовать Виктора как ответственного, хорошего исполнителя.